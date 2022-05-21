صاحب مركبة يحبط سرقة سيارته بعملية فدائية بالرياض واللص يتعرض لإصابة عنيفة (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن صاحب مركبة من إحباط سرقة سيارته بعملية أشبه ما تكون بالفدائية أمس السبت، بالعاصمة السعودية الرياض.

وحسب صحيفة المرصد، أظهر مقطع فيديو، لص يسرق سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها داخل محل بنشر، حيث رجع بالمركبة للخلف بسرعة.

وهرع صاحب المركبة وصعد بجانب السارق الذي عاد بالمركبة إلى الخلف، مما أدي إلى سقوط صاحبها واصطدامه بعامود صبة، ثم اتجه نحو المركبة.

وأيضا أظهر فيديو من كاميرا مثبتة أخرى داخل البنشر، السيارة تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك.

ورصد الفيديو، قيام صاحب المركبة بركل اللص وهو ملقى على الأرض، فيما ذكرت مصادر أن السارق تعرض لكسر بالرقبة وهو في حالة خطرة.

شاهد: صاحب مركبة يحبط سرقة سيارته بعملية فدائية بالرياض واللص يتعرض لإصابة عنيفة https://t.co/3h24eYHN9S pic.twitter.com/QJFMHdoJmU — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 21, 2022

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