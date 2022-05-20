مصر.. مأذون شرعي يزوج فتاة لشاب ووالده في نفس الوقت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية بحبس مأذون شرعي، سنة لقيامه بتزويج فتاة لشاب ووالده في نفس الوقت، مستغلًا أمية الأب في عدم القراءة والكتابة في الحصول علي بصمته علي وثيقة الزواج من زوجة نجله.

وحسب صحيفة "أخبار اليوم" تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من فتاة، تتهم فيه مأذون شرعي، ووالد طليقها، وذلك لقيامهما بتزوير وثيقة عقد زواج رسمي لها دون علمها.

وبداية الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يوم 31 ديسمبر 2022 بلاغًا من فتاة،مقيمة بإحدى قري دائرة مركز بدر، تتهم فيه مأذون شرعي، ووالد طليقها، وذلك لقيامها بتزوير وثيقة عقد زواج رسمي لها دون علمها.

وقالت الفتاة، في المحضر: "بدأت معرفتي بالمأذون الشرعي حينما تقدم لي " شاب، لخطبتي وبعد تحديد موعد الزفاف توجهنا لمأذون المنطقة ، لإتمام عقد القران وعلي إثره قام والد خطيبي ، بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان سير الحياة الزوجية وذلك لعدم بلوغي أنا وخطيبي سن الزواج القانونية.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام حدثت مشاكل مع زوجي وتوجهت للمأذون في المنطقة للحصول علي وثيقة عقد الزواج حيث تبين أن الزواج لم يكن رسميا حسب قولها، وأنه قد تم عقد قرانهم عرفيًا في هذا التوقيت، موضحة أنها أنجبت من زوجها السابق طفلة ولم يتم إثباتها في قيد المواليد حتى الآن لعدم وجود وثيقة زواج وعدم بلوغ زوجي السن القانونية.

ولفتت الفتاة، إلى أن مأذون المنطقة اقترح أن يتم عقد القران علي والد الزوج ، لكي يتم إثبات الطفلة حديثة الولادة باسمه وعقب ذلك يتم الطلاق، وتم عقد وثيقة بتاريخ 7 ديسمبر 2018 بسجل الأحوال المدنية، مشيرة إلي أن المأذون هو الذي أعطاني الشهادة من أجل قيد ابنتي في سجلات المواليد.

وقضت محكمة جنح كوم حمادة، بحبس المأذون الشرعي ، سنة وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.

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