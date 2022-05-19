برنامج «المهمة الأولى» الياباني.. على «شاشة العالم»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

يسلّط «المهمة الأولى»، وهو برنامج ياباني شهير من فئة برامج تلفزيون الواقع، تقوم فكرته على إرسال أطفال صغار للقيام بمهمة شيقة بمفردهم لأول مرة في حياتهم، الضوء على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام، والذين يتم إرسالهم للقيام بأول مهمة خاصة لهم بأنفسهم، وهم مصحوبون بكاميرات خفية.

وحصلت شبكة «نتفليكس» للبث المباشر، على 20 حلقة من البرنامج الذي حقق نجاحاً مبهراً في اليابان على مدار ثلاثة عقود، وطرحتها للجمهور العالمي في الأول من أبريل الماضي بعنوان جديد، وهو «كبير إلى حدّ كافٍ!».

ويتم تجهيز الأطفال، الذين يتم تعريفهم بأسمائهم الأولى فقط، بحقيبة يتم تعليقها حول أعناقهم، تكون مزودة بميكروفون لاسلكي. ويسمح ذلك للمشاهدين بسماع الطفل وهو يتحدث إلى نفسه أو وهو يهمهم بلحن ما.

يشار إلى أن الحلقات التي تم اختيارها لعرضها على «نتفليكس» تحت اسم «كبير إلى حد كافٍ!»، اختزلت إلى حد كبير لتبلغ مدة عرض الحلقة الواحدة منها أقل من 20 دقيقة، بينما كانت مدة كل حلقة من حلقات البرنامج الياباني الأصلي، ثلاث ساعات.

واختيار الأطفال المشاركين في البرنامج يكون بعد عملية مفصلة، إذ يقوم الآباء والعاملون بفحص الطرق معاً، للتأكد من أمن شوارعها.

وخصصت أماكن ليختبئ فيها طاقم المصورين ومرافقوهم، كما يتم إبلاغ جميع الجيران في المنطقة حتى لا يقوموا بإبلاغ الشرطة بشأن وجود طفل صغير غير مصحوب بذويه يتجول في الشوارع بلا هدف.

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