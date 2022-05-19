طوابير آخر وجبة من «ماكدونالدز».. قبل وداع روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

اصطف روس في محطة قطار بموسكو، أول من أمس، للحصول على ما قد تكون آخر وجبة «بيغ ماك» من أحد مطاعم «ماكدونالدز» القليلة التي لاتزال مفتوحة في البلاد. وبدأت أكبر سلسلة لمطاعم البرغر في العالم إغلاق أبوابها في روسيا بعد أكثر من 30 عاماً على وجودها، لتصبح واحدة من أكبر العلامات العالمية التي تغادر البلاد بعد غزوها أوكرانيا.

وقالت إيرينا (32 عاماً)، التي كانت واقفة في طابور عند فرع لـ«ماكدونالدز» بمحطة لينينغرادسكي في موسكو، حيث تتجه القطارات شمالاً إلى سان بطرسبورغ: «تعمل الشركة في أماكن قليلة الآن.. أفتقد (ماكدونالدز)، لذلك عندما أذهب إلى سان بطرسبورغ سأشتري بيغ ماك».

وتعتزم «ماكدونالدز» بيع 84% من مطاعمها في روسيا، البالغ عددها 850 إلى أحد المشترين المحليين.

ولن يُسمح للمالكين الجدد باستخدام الاسم والشعار والعلامة التجارية وقائمة الطعام. وترك ذلك بعض الروس في قلق إزاء تأثر الجودة.

وقالت آلا (21 عاماً)، «قرأت أمس أن (ماكدونالدز) ستغلق قريباً، وتفتتح تحت اسم جديد، لذلك هرعت إلى هنا اليوم لشراء برغر الجبن المفضل لدي ورقائق البطاطس.. ماذا لو ساءت الجودة بعد تغيير العلامة التجارية؟».

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