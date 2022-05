عروسان يشعلان النار في نفسيهما من أجل «التريند»..فيديو

تحول شغف الناس بتصدر منصات التواصل الاجتماعي إلى هوس يقود اصحابه إلى أفكار متطرفة عجيبة.

ونشرت شبكة «أي بي سي» نيوز، فيديو آثار جدلا واسعا لعروسين قررا أن يضرما النار في نفسهما عند إنهاء حفل الزفاف.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 15 مليون، ويظهر الزوجين يقفان إلى جانب بعضهما بكل ثقة ويمسكان بيديهما قبل أن يشعل أحدهم زهور العروس وتنتقل النار تلقائيًا إلى فستانها وبدلة العريس، وفي لقاطات غير اعتيادية تحبس الأنفاس، ركض العروسان أمام الضيوف الذين ارتفعت أصوات تشجيعهم وتصفيقهم ومن ثم انحنيا وتم إطفاء النار التي اشتدت في اللحظات الأخيرة. وفقًا لفيديو نشرته شبكة أي بي سي نيوز.

انهالت التعليقات بقوة على الفيديو الذي حصد 2.8 اكثر من مليوني إعجاب وكتب أحد المشاهدين: «سيكون زفافهما من بين الأفضل 10 للأبد»، وكتب شخص آخر: «تخيلوا لو لم تكن الكاميرا تعمل في تلك اللحظات».

DON'T TRY THIS AT HOME: When two stunt performers tie the knot, the wedding ceremony has to be daring. https://t.co/pTYkdTneml pic.twitter.com/7YUlQdpWkZ