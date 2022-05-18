أكبر رجل في العالم على قيد الحياة مزارع فنزويلي عمره 112

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعدما توفي حامل اللقب السابق، أصبح مزارع فنزويلي يبلغ من العمر 112 عاما رسميًا أكبر رجل على قيد الحياة، وفق ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقالت "موسوعة غينيس"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّها تثبتت رسميا في فبراير الماضي من أن المزارع الفنزويلي خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة.

وأوضحت أن بيريز "يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين، إذ يتذكّر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده"، بحسب فرانس برس.

وأضافت الموسوعة أنّ بيريز "يحبّ أن يكون محاطاً بأفراد عائلته وأصدقائه الذين يخبرونه قصصاً ويجرون محادثات ممتعة معه"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.

ووفقا لبياناته، فقد ولد بيريز في السابع والعشرين من مايو عام 1909، في ولاية تاتشيرا الغربية، وكان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن.

وعندما أصبح بالغًا، عمل بيزير مسؤولا عن حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها.

وتزوج المزارع الشاب من إديوفينا ديل روزاريو غارسيا، وأنجب منها 11 ولدا، وعاش معها 60 عاماً قبل أن تتوفى عام 1997.

وأشار لموسوعة "غينيس" إلى أنّ السرّ الكامن وراء طول العمر يتمثل في "العمل بجهد، والراحة خلال الإجازات، والنوم باكراً، وشرب كأس من الأغوارديانته يومياً، والتقرب من الله ومحبته".

وقبل بيريز، كان الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا الذي توفي في يناير بعد أقل من شهر على احتفاله بسنواته الـ113، يحمل لقب أكبر رجل على قيد الحياة.

وتحمل الفرنسية لوسيل راندون، وهي راهبة ولدت في 11 فبراير سنة 1904 وتبلغ 118 عاماً، لقب أكبر شخص على قيد الحياة.

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