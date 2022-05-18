المكسيك : إلغاء تجريم الإجهاض في إحدى أفقر الولايات

المصدر: وكالات - الامارات اليوم

ألغت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك الثلاثاء تجريم الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لتصبح بالتالي ثامن ولاية تتخذ هذا التدبير في البلد الأميركي اللاتيني .

وقال مجلس الولاية التشريعي إنّ الإجراء الذي روّج له حزب "حركة التجديد الوطني"(مورينا) بزعامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بُتّ بعد حصوله على ثلاثين صوتاً مؤيداً مقابل 13 صوتاً معارضاً.

وتُعتبر غيريرو إحدى أفقر الولايات المكسيكية الاثنتين والثلاثين، وتُجبر المرأة في بعض المجتمعات على الزواج والإنجاب في سن مبكرة.

وقالت موكيكا في حديث إلى قناة "ميلينيو" إنّ "عدداً كبيراً من النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب هنّ فتيات ويُجبرن على الاحتفاظ بالحمل"،

و أكدت أهمية إتاحة وصول النساء الأكثر فقراً إلى الإجهاض الآمن في هذه الظروف .

وكان أُلغي تجريم الإجهاض في العاصمة مكسيكو وولايات واهاكا وباخا كاليفورنيا وسونورا وكوليما وفيراكروز وهيدالغو.

ويذكر بأنه في وقت سابق طالب ألفا شخص بإلغاء تشريع الإجهاض في مسيرة في العاصمة المكسيكية.

كما أعلنت المحكمة العليا في المكسيك ، أنّ القوانين التي تجرّم الإجهاض غير دستورية، وأجازت هذه الممارسة بحكم الأمر الواقع في البلد كلّه، ما أتاح للنساء اللواتي يعشن في ولايات تحظر الإجهاض رفع دعاوى قضائية لدفع المؤسسات الصحية على إجراء عمليات الإجهاض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news