براتب 100 ألف دولار سنوياً.. الوظائف الأكثر طلبا للعمل عن بعد هذا العام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حتى مع دعوة المزيد من الشركات موظفيها بالعودة مرة أخرى إلى المكاتب، فإن سوق العمل عن بُعد يزداد سخونة، فكل ما عليك فعله هو البحث عن كلمة “بعيد” في عدد من محركات البحث عن الوظائف وستظهر آلاف النتائج عبر القطاعات ومستويات الخبرة المختلفة إلى ملء شاشة الكمبيوتر الخاص بك.

وتشير الأبحاث الحديثة من موقع Ladders، وهو موقع توظيف للوظائف التي تدفع 100 ألف دولار أو أكثر، إلى أن 25% من جميع الوظائف المهنية في أمريكا الشمالية ستكون عن بعد بحلول نهاية عام 2022، وفقا للعربية نت.

ويأتي ذلك، فيما يمكن للوظائف عن بُعد أن توفر “ميزة هائلة” للخريجين الجدد أو الذين يغيرون حياتهم المهنية أو المهنيين الذين لديهم خبرة عمل أقل ويتطلعون إلى تنمية حياتهم المهنية، وفقاً لما قالته، مديرة الخدمات المهنية في FlexJobs، توني فرانا، لشبكة CNBC.

وأضافت توني: “تبني هذه الوظائف المهارات الأساسية التي يمكن أن تمهد الطريق لمسار وظيفي ناجح طويل الأمد”.

وتابعت: “غالباً ما يكتسب الموظفون عن بُعد مهارات قابلة للنقل مثل الاتصال الفعال والقيادة وإدارة الوقت والتنظيم والفهم العميق للتقنيات المختلفة، وذلك ببساطة عن طريق العمل من المنزل”.

ولمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على فرص جديدة، حددت FlexJobs أفضل 10 وظائف عن بُعد للمبتدئين تقوم الشركات بالإعلان عنها، بناء على المسميات الوظيفية التي حددتها الشركات أو نشرت فرص عمل عنها، ومعظمها يتطلب أقل من عامين من الخبرة، وهي: مندوب خدمة العملاء، محاسب لرواتب الموظفين، مساعد إداري، منسق موارد بشرية، تنفيذي حسابات، مندوب مركز الاتصال، أخصائي الفواتير، مساعد تنفيذي، أخصائي حسابات الدفع، منسق التسويق.

كما استدعت FlexJobs، أفضل 15 شركة توظف أكبر عدد من الأشخاص عن بُعد للمبتدئين على نظامهم الأساسي حتى الآن هذا العام، وهي قائمة تشمل Robert Half International وCVS Health وProgressive وRandstad وeXp Realty، من بين عدد كبير من الشركات.

وقدمت العديد من شركات التكنولوجيا نماذج العمل من أي مكان حتى قبل انتشار الوباء، لكن الصناعات الأخرى تعتمد الآن سياسات مرنة لجذب المواهب والاحتفاظ بها في سوق العمل الضيق.

وأشارت تقارير FlexJobs إلى أن وظائف مثل خدمة العملاء؛ والمحاسبة والتمويل؛ والوظائف الإدارية؛ كان من بين الأكثر طلباً للشركات العاملة في المجالات الطبية والصحية، خاصة فرص العمل للمبتدئين عن بعد على مواقعهم بين يناير وأبريل.

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