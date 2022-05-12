فنزويلي نصّاب يدّعي أنه طبيب ويخترع طريقة مضحكة لمنع الحمل !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



ألقت الشرطة في فنزويلا القبض على رجل بتهمة قيامه بزرع عصي مصاصة بلاستيكية تحت جلد عشرات النساء وخداعهن بأنها وسيلة منع حمل متطورة.

ويواجه خوسيه دانيال لوبيز (38 عامًا) اتهامات بخداع 25 امرأة على الأقل لدفع أموال له لزرع عصي مصاصة بسيطة تحت الجلد كوسيلة لمنع الحمل، مما تسبب في حمل بعضهن. وعمل لوبيز، الذي لم يكن حاصلاً على مؤهلات طبية، في المراكز الصحية في لا فيكتوريا وماراكاي بفنزويلا، بعد تزوير شهادته الطبية.

وكان لديه فكرة عن الإجراءات الطبية، حيث أجرى عمليات الزرع تحت الجلد بنفسه، مدعيا أنها كانت Implanon وهو إجراء فعلي لمنع الحمل يتضمن قضبانا بلاستيكية صغيرة يتم زرعها تحت جلد الجزء العلوي من الذراع.

ووفقاً لمايو كلينيك، يشير إجراء Implanon الحقيقي إلى غرسات منع الحمل التي تطلق جرعة منخفضة وثابتة من هرمون بروجيستيروني لتكثيف مخاط عنق الرحم وترقيق بطانة الرحم، مع قمع الإباضة أيضًا.

وتأخذ هذه الغرسات شكل قضبان بلاستيكية صغيرة يتم إدخالها تحت جلد الجزء العلوي من الذراع، ولكن في حالة لوبيز، لم تكن أكثر من عصي مصاصة لم تفعل شيئًا في الواقع.

و ظهرت عملية احتيال لوبيز المذهلة لأول مرة عندما لجأ طبيب حقيقي يُدعى رافائيل شيرينوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الناس من ذلك، مدعيًا أنه شاهد إشارات إلى هذا الإجراء على واتس أب من نساء حملن ولم يفهمن السبب.

و انتشرت عملية احتيال لوبيز في نهاية المطاف، وعلى الرغم من اختفائه بمجرد أن تم اكتشاف الاحتيال، تم إلقاء القبض عليه في منطقة إل كاستانو، في ولاية أراغوا، حيث كان يختبئ من السلطات.

وتم اتهامه بممارسة الطب بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية، من بين تهم أخرى، مع احتمال قضاء لوبيز سنوات عديدة خلف القضبان، بحسب موقع أوديتي سنترال.

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