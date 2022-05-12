القبض على رجل كتب على صفحته في فيس بوك "انتظروا جريمة قتل مني قريبا" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان (انتظروا جريمة قتل مني قريب).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد وضبط صاحب الحساب (مدير مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، وبمناقشته أقر بقيامه بنشر ما سبق الإشارة إليه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمروره بضائقة نفسية نتيجة خلافات أسرية بينه وبين طليقته، وعدم تمكنه من رؤية ابنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة.

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