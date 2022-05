السماء الحمراء تثير الذعر في الصين.. فيديو يحبس الأنفاس

أصيب السكان في مدينة تشوشان الساحلية شرق الصين بحالة من الرعب والذهول، بعدما تحول لون السماء إلى الأحمر لفترة قليلة من الوقت، ما عزاه البعض إلى حريق أو ظاهرة مناخية غريبة.

وبحسب وسائل إعلام أجنبية فقد ذكر مسؤولون في المنطقة أنه لم يتم الإبلاغ عن حريق، بينما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر السماء باللون الأحمر القرمزي، وفقاً لقناة "الحرة".

وحاول خبراء في الأرصاد الجوية بالصين تفسير الظاهرة، وتوقعوا أن اللون الأحمر القرمزي جاء من أضواء منعكسة من قوارب محلية على سحب منخفضة في المنطقة، ونقلت صحيفة غلوبال تايمز الصينية عن الخبراء قولهم إن الطقس في مدينة تشوشان الساحلية كان مثاليا لظاهرة انعكاس الضوء، حيث كانت السماء غائمة مع وجود رذاذ الماء في الجو، مما أدى إلى ظهور اللون الأحمر للسماء والذي تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المدينة لفترة وجيزة".

وشدد خبراء الأرصاد على أنه لا يوجد نشاط مغناطيسي أرضي أو شمسي يمكن أن يكون سببا محتملا وراء ظاهرة تحول سماء مدينة تشوشان إلى اللون الأحمر.

On the evening of 5.7, in Zhoushan, Zhejiang, the sky was blood red pic.twitter.com/DeIUvl7BTw