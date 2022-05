لجمع التبرعات لأوكرانيا .. بيع سترة زيلينسكي الأيقونية بـ111 ألف دولار

بيعت سترة صوفية كانت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقابل 90 ألف جنيه إسترليني (111 ألف دولار) في حفل أقيم في لندن الخميس الماضي بغرض جمع تبرعات لأوكرانيا .

ونشرت السفارة الأوكرانية لدى المملكة المتحدة مقطع فيديو على «تويتر» تضمن لقطات لزيلينسكي وهو يرتدي السترة وقالت: "الشجاعة هي أن تصبح قائداً حقيقياً لشعبك.

عندما بدأت الحرب، ظن العالم أن أوكرانيا وحكومتها لن يصمدا لأكثر من 3 أيام. ولكنهما تمكنا من الصمود إلى يومنا هذا"

وأضافت السفارة: "في هذه الأيام، أصبح هذا الرجل الذي يرتدي سترة صوفية بسيطة محط أنظار العالم. وهذه السترة الأيقونية، التي وقع عليها زيلينسكي شخصياً، تم بيعها بالمملكة المتحدة".

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الحفل هو "سرد قصص أوكرانيا البطولية، وكذلك جمع الأموال لدعمها."

وقالت السفارة الأوكرانية إن معظم الأموال ستخصص لدعم المركز الطبي التخصصي للأطفال بغرب أوكرانيا.

ويذكر أنه تم جمع أكثر من مليون دولار في الحفل وذلك وفقاً لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي خطاب ألقاه في حفل جمع التبرعات، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقيادة زيلينسكي لأوكرانيا، واصفاً إياه بـ"أحد أروع قادة العصر الحديث"، كما أشاد بشجاعة الشعب الأوكراني.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg