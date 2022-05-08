بيان أمني سعودي بشأن القبض على 3 سعوديين سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قبضت دوريات الأمن بمحافظة البكيرية، السبت، على 3 مواطنين سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري باستخدام مركبة مسروقة، وتم استردادها وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

#تم_القبض على 3 أشخاص سلبوا مبلغاً مالياً من محل تجاري باستخدام مركبة مسروقة بـ #البكيرية pic.twitter.com/1xZ7p2bKDA — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) May 7, 2022

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