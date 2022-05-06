5 أيام مع الإمارات في عيون العالم.. برؤية أكاديميين وباحثين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق الإثنين المقبل فعاليات مؤتمر الترجمة الدولي الثاني الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي»، ويسلط، حتى 13 الجاري، الضوء على قضايا الترجمة، مع التركيز على تاريخ الإمارات وتراثها وثقافتها، وما تمت ترجمته عنها، وعن نهضتها الحضارية، وصورة الإمارات في عيون العالم.

تشارك في مؤتمر الترجمة الدولي الثاني، الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية، كوكبة من كبار الباحثين، وعلى رأسهم البروفيسور باتريك ميرفي من جامعة وسط ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور تيرانس كريج من جامعة ماونت أليسون في مقاطعة نيوبرونزويك بكندا، والدكتور أحمد الشاهي من جامعة أكسفورد، والبروفيسور إيجور مافير من جامعة ليوبليانا في سلوفينيا.

هذا ويشتمل المؤتمر على 10 محاور، أبرزها: «الإمارات في عيون الآخرين: قضايا في الترجمة والفكر»، و«تحديات الترجمة وتعزيز الهوية الوطنية»، و«دور الترجمة في تعزيز الإنجازات الحضارية الإماراتية على الصعيد العالمي».

وستناقش الدكتورة ناهد راحيل بعض مشكلات الترجمة من العربية إلى العبرية في دراسة بعنوان «نقل البعد الثقافي في ترجمة النصوص التاريخية: دراسة في ترجمة كتاب (قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي) إلى اللغة العبرية»، وستتناول الدكتورة باربرا ميشالاك بيكولسكا معضلات لغوية وثقافية تتعلق بترجمة تراث الإمارات إلى اللغة البولندية في دراسة بعنوان «صورة الإمارات في بولندا بناءً على الأدب والتراث الثقافي الإماراتي المترجم»، وفي السياق نفسه يستطلع الدكتور رامز زكاي أهمية نقل التاريخ الإماراتي لبلاد البلقان باستخدام اللغة الألبانية في دراسة بعنوان «ترجمة كتاب (زايد، رجل بنى أمة) إلى اللغة الألبانية، ودوره في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في بلاد البلقان»، وستتناول الدكتورة سمر منير أهمية نقل التراث الإماراتي باللغة الألمانية في دراسة بعنوان: «الرؤية الألمانية للإمارات: صورة المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر.. إطلالة على كتاب (المرأة في الإمارات العربية المتحدة بين التقاليد والحداثة: إمارة دبي نموذجاً)»، وتناقش هاجر عزاز من جامعة لشبونة في البرتغال «صورة الإمارات ونهضتها الحضارية الحديثة في المجتمع اللوزوفني الناطق بالبرتغالية».

وستقدم الدكتورة يمنى عزمي من جامعة عين شمس بالقاهرة بحثاً تناقش فيه «صورة الإمارات في الأدب الإسباني: التنوع الثقافي والصراع العاطفي في (رسائل من دبي) لأسونتا لوبيز»، ويشارك الدكتور عماد خلف ببحث عن «الترجمة الآلية بين العربية والفارسية: دراسة تحليلية ومعايير لترجمة أكثر جودة». وسيقدم الدكتور ماهر الشربيني من جامعة القاهرة بحثاً عن اللغة اليابانية بعنوان «إشكاليات ترجمة أسماء الأعلام عن اللغة اليابانية»، ويشارك الدكتور يحيى عبدالتواب من الكويت بورقة بحثية يناقش فيها إشكاليات الترجمة من الروسية، علاوة على قضايا أخرى تتعلق بواقع «الترجمة والثقافة في عصر العولمة»، وتناقش الدكتورة إلهام بدر من كلية الألسن بجامعة عين شمس قضايا ترجمية تخص التشابكات بين اللغتين العبرية واليديشية في بحث بعنوان «الترجمة الآلية ودورها في رقمنة اللغة العربية: تحسين جودة الترجمة الآلية من العبرية إلى العربية (الألفاظ الدخيلة من اليديشية للعبرية نموذجاً)».

قضايا

سيعرض الدكتور أحمد عقيلي، عضو اتحاد كتّاب الإمارات، خلال مؤتمر الترجمة، مقاربة نقدية بعنوان «الترجمة وأثرها المهم في الحركة الثقافية وفي تعليم اللغة العربية»، وسيناقش الدكتور حسام العبادي من جامعة الإسكندرية «الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الترجمة والإعلام: جريدة الخليج الناطقة باللغة الإسبانية نموذجاً»، وستقدم الدكتورة رحاب عبدالسلام من قسم اللغة الإسبانية في جامعة عين شمس بحثاً عنوانه «الرمزية التاريخية لشخصية النمرود بين المسرحية الإماراتية (النمرود) للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، والمسرحية الإسبانية (تكبر النمرود) لأنطونيو إنريكث جومث».

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