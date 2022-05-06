أمريكية ادعت إصابتها بالسرطان وجمعت التبرعات 8 سنوات "لتغطية نفقاتها الطبية" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حكم قاضٍ، الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات على امرأة في كاليفورنيا لتزوير تشخيص إصابتها بالسرطان وخداع متبرعين بمبلغ 105.513 آلاف دولارًا.

وقامت أماندا كريستين رايلي من سان خوسيه بتزوير تشخيصها بسرطان الغدد الليمفاوية في هودجكين في عام 2012 وطلبت إثرها تبرعات لتغطية نفقاتها الطبية.

واستخدمت الفتاة البالغة من العمر 37 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي، لتدوين رحلة علاجها" مع السرطان المزيف، فحلقت شعر رأسها، وكذبت على عائلتها.

ووفق ما كتب مكتب المحامي العام في الولايات المتحدة "عندما تبرع الناس لرايلي عبر الإنترنت أو عبر جمع التبرعات الشخصية ، اعتقدوا أن تبرعاتهم ستُستخدم لدفع نفقات رايلي المتعلقة بالسرطان"، مضيفا "في الواقع، لم يكن لدى رايلي نفقات متعلقة بالسرطان، وتم إيداع أموال المانحين ببساطة في حساب رايلي المصرفي الشخصي".

وفي أكتوبر 2012 ، أطلقت رايلي مدونة بعنوان "Lymphoma Can Suck It" ونشرت صورًا لها أثناء حديثها عن علاجها.

كما زعمت أنه تم تشخيصها في شهر يونيو فقامت بتزوير السجلات الطبية وتزوير مذكرات الأطباء وشهاداتهم لإقناع عائلتها وأقرانها بأن مرضها حقيقي. كما أدرجت المستشفيات التي يُفترض أنها كانت مريضة فيها.

وواصلت رايلي هذا المخطط حتى عام 2020 ، عندما اتهمتها مصلحة الضرائب بتهمة الاحتيال. وأقرت الفتاة بالذنب في التهمة الخريف الماضي. وفقدت إثر ذلك وظيفتها كمديرة في أكاديمية باك بوينت كريستينا في جيلروي.

وأُمرت المحكمة أماندا بدفع تعويض لمن خدعتهم وستظل تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد أن تكمل وقتها في السجن.

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