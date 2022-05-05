في موسم العيد.. المنصات الرقمية تنافس الشاشة الكبيرة بقوة

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

بعد أن نجحت منصات العرض الرقمية في تصدر المشهد، وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لدراما رمضان طوال الشهر الفضيل، بعد أن وجد المشاهد فيها فرصة لمتابعة أعماله المفضلة بعيداً عن الإعلانات التجارية التي كانت تستقطع من وقته الكثير، حرصت المنصات على مواصلة هذا النجاح خلال موسم عيد الفطر، واستقطاب المتابعين خلال العطلة عبر تقديم خلطة تجمع بين الأفلام الحديثة والقديمة والمسرحيات، لتكون بذلك منافساً قوياً للشاشة الكبيرة ودور العرض السينمائي وما تعرضه من أفلام تعول على كونها جديدة وتعرض للمرة الأولى.

وبرزت تلك المنصات في ظل تفضيل شريحة غير قليلة من المشاهدين البقاء في المنزل والتجمع مع العائلة لمشاهدة عمل فني مناسب. كذلك أسهم التفاوت الواضح في الآراء حول الأفلام المعروضة في دور العرض خلال العيد في عدم تفضيل بعض الأسر الذهاب إلى السينما، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الآراء التي سعت لتقييم مستوى أفلام العيد، وانقسمت بين الإشادة الشديدة أو الرفض القاطع بسبب تدني المستوى الفني لهذه الأعمال، ما سبب حيرة للمشاهد الذي يرغب في الاستعانة بهذه الآراء لاختيار فيلم يشاهده في السينما.

أسماءاختارت منصة «شاهد Vip» عرض فيلم فيلم «من أجل زيكو»، بداية من أول أيام العيد، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي ومحمد محمود وعمرو عبدالجليل ومحمود حافظ ورانيا منصور وكارولين عزمي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

كما عرضت مجموعة من الأفلام الأخرى، منها «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، «موسى»، «وقفة رجالة»، و«ماما حامل»، و«العارف»، و«أولاد رزق 2» وغيرها.

كذلك تعرض المنصة مجموعة من المسرحيات العربية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها أثناء العيد مثل «مدرسة المشاغبين»، و«العيال كبرت»، و«الواد سيد الشغال» و«باي باي لندن»، وغيرها.

أما منصة watch it، فعرضت فيلم «الكاهن» حصرياً خلال فترة العيد، بعد عرضه في دور السينما في ديسمبر الماضي، والفيلم من بطولة إياد نصار، ودرة، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وفتحي عبدالوهاب، وجمال سليمان، وحنان سليمان، وأحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.

نخبة نجوم

في المقابل، عرضت دور السينما خلال موسم العيد عدداً من الأفلام التي جمعت نخبة من النجوم، وتصدرها من حيث الإيرادات فيلم «واحد تاني» من بطولة أحمد حلمي، وعمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، وسيد رجب، وروبي، ونسرين أمين، وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، وهو من تأليف محمد ناير، إضافة إلى فيلم «زومبى» من بطولة علي ربيع، وحمدي المرغني، وكريم عفيفي، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح.

عربي.. وأجنبي

برز على منصة «نتفليكس» عدد من الأعمال الفنية العربية والغربية والهندية، منها فيلم «بشتري راجل»، بطولة نيللي كريم، ومحمد ممدوح، وفيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، وفيلم «فورتي لاف»، بطولة كاترينا تاننباوم وكريس قطان، ويتناول قصة شاب عبقري في الرياضيات في الـ22 من عمره، يتعرض للطرد من وظيفته فيخوض مغامرة لمساعدة لاعب تنس روسي وتنضم له فتاة فنانة في الطريق، علاوة على فيلم الأنيميشن «مرمدوق»، بطولة بيت ديفيدسون، وجي كي سيمسونز، ويدور حول العلاقة بين كلب وصاحبه، حيث يؤمن الأخير أن كلبه هو الأعظم وبإمكانه الفوز في مسابقة خاصة.

كما عرضت المنصة الفيلم الهندي «رادهي شيام»، بطولة بوجا هيجدي وريدهي كومار، ويدور حول قصة حب تدور أحداثها في السبعينات أطرافها لا يعرفون أين يقودهم المستقبل.

• برزت المنصات الرقمية في ظل تفضيل شريحة غير قليلة من المشاهدين البقاء في المنزل والتجمع مع العائلة لمشاهدة عمل فني مناسب.

• شهدت مواقع التواصل العديد من الآراء التي سعت لتقييم مستوى أفلام العيد، وانقسمت بين الإشادة الشديدة أو الرفض القاطع بسبب تدني المستوى الفني لهذه الأعمال.

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