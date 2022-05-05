5 خطوات للتغلب على سوء المزاج والإجهاد

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

لا يتطلب الأمر في بعض الأحيان الكثير من الجهد أو الحلول الخارقة لاستعادة النشاط والحيوية، ورفع المعنويات النفسية حين يمر المرء ببعض التعقيدات أو المشكلات اليومية العابرة، لأن الحل بسيط ومتاح غالباً.

وتوجد خطوات بسيطة يمكن للبعض ممّن يمرون بحالات سوء المزاج اتباعها لتساعد على إحداث الفرق الشاسع، وإعادة الابتسامة والحيوية التي افتقدها الإنسان لوقت ما.

للاطلاع على الخطوات الـ5 الصغيرة التي يمكن أن تُحدث فارقاً كبيراً في محاربة التعب وسوء المزاج، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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