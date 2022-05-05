أكبر شركة أدوية في إفريقيا تشعر بالخذلان بسبب لقاح

المصدر: جوهانسبرغ ■ د.ب.أ

أكدت شركة «آسبن فارماكير»، ومقرها جنوب إفريقيا، أنها تحتاج إلى التزامات واضحة في غضون أسابيع من حكومات إفريقية بطلبيات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، وإلا فإنها ستحوّل خط الإنتاج الخاص باللقاح لإنتاج عقاقير التخدير التي تحظى بطلبيات أكثر.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، عن مسؤول التجارة الاستراتيجية بأكبر شركة لتصنيع الأدوية في القارة السمراء، ستافروس نيكولاو، القول إن الشركة شعرت بالخذلان بسبب عدم الاهتمام بلقاحها، وهو نسخة محلية الصنع من لقاح جونسون آند جونسون.

وأضاف: «كنا متأكدين من أهمية وجود منصة تصنيع محلية، وأنه سيتم دعمها». وذكر أن «آسبن فارماكير» تنتج كميات هزيلة من لقاحات كورونا من الخط، مشيراً إلى أنه لا توجد أية طلبيات على اللقاح الذي يحمل علامتها التجارية، والمخصص للبيع المباشر في إفريقيا.

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