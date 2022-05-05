«يوم تجاوز الأرض».. ألمانيا تعيش بالاستدانة في 2022

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

استنفدت ألمانيا مخصصاتها من الموارد الطبيعية للعام الجاري، بحسب باحثين ونشطاء في مجال حماية المناخ.

وقال كريستوف هاينريش، من فرع الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، إن حقيقة أن ما يسمى «يوم تجاوز الأرض» حدث في ألمانيا في وقت مبكر للغاية من هذا العام، مشيراً إلى أنه يُظهر «إلى أي مدى نعيش خارج الحد المسموح به، ونهدر مواردنا الشحيحة، ومدى سوء تعاملنا مع أنظمتنا البيئية».

ويمثل «يوم تجاوز الأرض» التاريخ الذي يتجاوز فيه طلب البشرية على الموارد والخدمات البيئية في عام معين، على نحو لا يمكن أن تجدده الأرض في ذلك العام. ويتم إجراء الحسابات بواسطة مؤسسة «فوتبرنت داتا فاونديشن»، وجامعة يورك، وشبكة «جلوبال فوتبرنت نيتوورك». ودعا هاينريش الحكومة الألمانية إلى عدم إضاعة الوقت، والتركيز على تنفيذ سياسات الطاقة المستدامة للوصول إلى أهدافها المناخية. وقال: «يجب أن تحقق هذه الأهداف، وأن تمضي قدماً في مشروعاتها». وقالت مديرة منظمة «بوند» المعنية بالبيئة، أنتيه فون برووك، إن ألمانيا تعيش «بالاستدانة، وعلى حساب الناس في جنوب الكرة الأرضية»، مضيفة أن حرب روسيا ضد أوكرانيا أكدت مرة أخرى مدى محدودية المواد الخام، مضيفة أنه يجب على الحكومة الألمانية أن تصدر تشريعات لحماية الموارد.

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