الفلوجة العراقية تخسر ستة من صغارها يوم العيد: طفلة غرقت وخمسة حاولوا انقاذها !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام عراقية،اليوم، عن تفاصيل غرق 6 أطفال في مدينة الفلوجة العراقية.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، غرقت في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الأطفال في محاولة لإنقاذها".

وأشار المصدر للقناة إلى أن "الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من إخوتها، وثلاثة أطفال آخرين حاولوا إنقاذها"، مضيفا: "تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى".

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