تأخر العريس عن الحفل فتزوجت العروس غيره !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

زوج والد عروس في الهند ابنته لأحد أقاربه بعد أن فشل العريس في الوصول إلى مكان الزفاف في الوقت المحدد في منطقة بولدهانا بولاية ماهاراشترا.

وفي تحول مثير للأحداث، قام والد العروس في مقاطعة بولدانا في ولاية ماهاراشترا بتزويج ابنته من قريب له كان حاضرا ضمن المدعويين، بدلاً من العريس لأن العريس المخمور لم يصل إلى مكان الزفاف في الوقت المحدد. بحسب صحيفة "انديا توداي"

وكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في 22 أبريل في قرية Malkapur Pangra في منطقة Buldhana. وتم الانتهاء من جميع الاستعدادات لإقامة حفل الزفاف في الساعة 4 مساءً.

وظلت العروس وعائلتها ينتظرون وصول العريس إلى المكان لكنه لم يصل حتى الساعة 8 مساءً. وورد على لسان الحضور أن العريس وأصدقائه كانوا يرقصون وهم في حالة سكر وتعاركوا أيضاً، وعندما وصل العريس إلى مكان الزفاف، رفض والد العروس رفضاً قاطعاً تزويجه ابنته.

ونظراً لأنه تم إجراء جميع الاستعدادات للزفاف، قام والد العروس بعد ذلك باستشارة أحد الأقارب الذي حضر حفل الزفاف وزوجه ابنته بعد ذلك.

وقال والد العروس: "كان من المفترض أن يكون حفل الزفاف يوم 22 أبريل ، وكان العريس مشغولاً بالرقص. كان موعد الزفاف الساعة 4 مساءً لكنهم وصلوا إلى المكان الساعة 8 مساءً. لذلك زوجت ابنتي من أحد أقاربي".

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