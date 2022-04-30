نيجيري يخلع أسنان الموتى في مقبرة منذ 2016

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوقفت شبكة أمن الدولة «أوسون» في نيجيريا التي تحمل شخصا يدعى، أفيز أودوسانيا 33 عاما، يقوم بخلع أسنان جثث الموتى في مقبرة لغرض القيام بطقوس للحصول على المال.

واعترف أفيز أنه بدأ بفعلته الشنيعة منذ عام 2016، ونقلت«RT» عن موقع «Vanguardngr» تصريحات للمتهم قال فيها: «تم القبض عليّ بعد أن قمت بإجلاء جثة في مقبرة في إليشا والتي أردت استخدامها في طقوس المال.. لقد قمت بإجلاء الجثث منذ عام 2016 وأزيل أجزاءها لأغراض طقوس المال لكن الطقوس فشلت».

وأضاف: «قمت بإجلاء الجثث في ساغامو بولاية أوجون ولكن تم القبض عليّ في أوسون أثناء محاولتي نزع سن إحدى الجثث».

وصرح أفيز بأن الأمر يستغرق حوالي 30 دقيقة لإزالة السن من الجثة، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا أقل في تجربته السابقة، ناصحا الشباب الآخرين الذين يحاولون المغامرة في طقوس المال بالكف عنها «لأنها ليست حقيقية».

وصرح أميتولو شيتو القائد الميداني أوسون أموتكون بأنه سيتم تسليم المشتبه به إلى الأمن التقليدي لمحاكمته.

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