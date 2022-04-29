الكويت.. السيطرة على عسكري «غير طبيعي» أطلق النار على الدوريات والمارة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضبط رجال الأمن في الكويت عسكريا يعمل في وزارة الداخلية بحالة غير طبيعية، وأطلق النار على الدوريات والمارة.

وفي التفاصيل حسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان اليوم الجمعة، إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام شخص بتهديد مواطن بسلاح ناري (مسدس) في أسواق القرين بمنطقة صبحان، وأطلق النار على الدوريات والمارة، وعند وصول رجال الأمن تم ضبط المعتدي، حيث تبين أنه عسكري يعمل في وزارة الداخلية.

ولفت البيان إلى أنه تم العثور بحوزة العسكري على مواد يشتبه بأنها مخدرة، وذلك قبل إحالته إلى الجهات المختصة.

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