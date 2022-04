فيديو مثير لإنقاذ كلب من داخل مجرى مياه سريعة بطريقة غير متوقعة

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ كلب بطريقة مختلفة، حيث تواجد عدد من العمال بجانب مجرى مياه سريعة الجريان خاصة بالري، قبل أن يقفز أحدهم إلى ذراع جرافة كانت بالمكان.

وفي مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، قام العامل بالنزول وهو على ذراع الجرافة إلى قلب المجرى المائي، وبدا وكأن العامل في مهمة عمل، قبل أن يظهر من بعيد كلب على قيد الحياة تدفعه المياه السريعة.

وتمكن العامل من الإمساك بالكلب وسحبه من المياه، ولاحقا، قام سائق الجرافة برفعهما من المجرى.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الحادثة وقعت في منطقة باسجي جنوبي الإكوادور بأميركا الجنوبية.

A construction crews steps in to save a dog that fell into the irrigation canal. 🚧🐶💦 #viralhog #animalrescue #ecuador pic.twitter.com/ePhgP1dXfl