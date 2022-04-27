تقديم دعاء ختم القرآن إلى ليلة 29 رمضان في الحرمين الشريفين

المصدر: مكة المكرمة - واس

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة توجيهه للمصلين بعد صلاة المغرب بالمسجد الحرام. وأكد أنه وتحقيقًا لمصلحة المعتمرين والمصلين تم تقديم دعاء الختم في صلاة التراويح لليلة 29 من شهر رمضان في المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك بناءً على ما رآه ولاة الأمر في تحقيق مصلحة المسلمين وسلامتهم واستقرارهم.

وأوصى الشيخ السديس بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم والحرص على تعظيم شعائر الله ومراعاة الآداب العامة في المسجد الحرام، والحرص على تطبيق الشعائر والعبادات.

وقدم السديس التهنئة والمباركة لعموم المسلمين بحلول ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك التي هي أرجى الليالي بأن تكون ليلة القدر.

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