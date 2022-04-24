شاهد.. سقوط نخلة على سيارة سعودي في الرياض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مواطن سعودي سقطت على سيارته نخلة بسبب الرياح وحملته شركة "نجم" الخطأ بنسبة 100% عن تعديل الخطأ لصالحه بعد تفاعل المرور مع الواقعة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المواطن السعودي عبر تغريدة بحسابه بتويتر أن المرور ألغى كامل الخطأ المدون بحقه بعد التواصل معه والتحقيق في الأمر.

وأضاف أن المدير العام للمرور تواصل معه للاطمئنان على الحالة الصحية، والسؤال عن مجريات الحادث كما تواصل معه نائب رئيس قطاع العمليات بشركة نجم، وأفاد بتشكيل لجنة لتعديل تقرير المسؤولية، وبعد ذلك تم تعديل التقرير، وتعديل نسبة الخطأ لصالحه بنسبة صفر بالمئة، وأصدرت الشركة بيانا حول الحادث.

بيان إعلامي من نجم حول "حادثة النخلة" المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/NTCL53S7ds — نجم (@najm_ksa) April 23, 2022

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