مات قبل أن يأخذه..تعويض «مدهش» لسائق قطار ياباني تأخر دقيقة

المصدر: الامارات اليوم

حصل سائق قطار في اليابان على تعويض مدهش، بلغ 45 سنتًا كتعويض بعد خصم راتبه عن تأخير لمدة دقيقة واحدة في عام 2020، وذلك بعد أن أمرت محكمة أوكاياما الجزئية شركة West Japan Railway Co يوم الثلاثاء الماضي بدفع تعويضات لسائق القطار، الذي طالب بتعويض قدره 2.2 مليون ين ياباني عن الاضطراب العاطفي الذي تسبب به الخصم من راتبه في 2021.

ففي يونيو 2020، ورد أن سائق القطار انتظر قطارًا فارغًا عند المنصة الخاطئة، مما تسبب في تأخير لمدة دقيقتين. ثم قامت شركة West Japan Railway Co بخصم 85 يناً (حوالي ٦٦ سنتًا) من رواتب السائق. ومع ذلك، خفضت الشركة المدة إلى دقيقة واحدة بعد أن شارك مكتب تفتيش معايير العمل في أوكاياما وخصمت 45 سنتًا بدلاً من ذلك.

وبحسب موقع «نيكست شارك» حاول سائق القطار بعد ذلك رفع دعوى قضائية ضد شركة سكك حديد غرب اليابان في مارس 2021، لكنه لم ينجح. كما أنه توفي متأثرا بمرض في وقت سابق من هذا العام وكان في الخمسينيات من عمره.

ولاحقا حكم القاضي هيسانوري أوكونو يوم الثلاثاء بأنه سيتم تعويض سائق القطار بعد وفاته بعد أن خلص إلى أن الرجل أدرك خطأه على الفور وقام بتصحيحه. وذكر أوكونو أنه إذا كان الموظف يقضي ساعات عمله في تصحيح خطأ متعلق بمهمة ما، فلا يزال يتعين الدفع له مقابل الخدمات المقدمة.

في مارس، قامت الشركة بمراجعة سياستها التي تنص على أن أي أخطاء ناجمة عن تأخير القطار ستشكل خصمًا من الأجور، وأضافت الشركة أنها كانت تخطط للمراجعة قبل رفع الدعوى و «تقبل الحكم بصدق».

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