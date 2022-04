«الكائنات الفضائية لاتحب الكباب»..فيديو

فشلت محاول صاحب مطعم في تركيا إطلاق سيخ كباب إلى الفضاء، والذي تشير وكالات إلى أنه قد يكون الأول في التاريخ.‏

ويوم الثلاثاء الماضي، قام الشيف ياسر أيدين، وطالب هندسة الفضاء، بوضع سيخ كباب مشوي على صندوق مربوط بمنطاد مزود بغاز هيليوم، وأطلقوه نحو الفضاء، وفقا وكالة الأنباء الهندية «Asian News International»، وتم إطلاق سيخ الكباب من مقاطعة أضنة التركية.

وتم صنع الصندوق الخاص بـ«الكباب الفضائي» خصيصا للرحلة الاستثنائية، وتم تثبيت عليه الطبق الموضوع عليه الطعام في مكانه، بل ويحميه من درجات الحرارة القصوى، كما أنه تم تزويد الصندوق بكاميرا وجهاز تتبع.

وأفادت وكالة الأنباء التركية «دي إتش إيه»، أن بالون الهيليوم انفجر بعد أن وصل إلى ارتفاع 38 كيلومترا، ثم سقط الكباب على بعد 121 كيلومترا من موقع إطلاقه في البحر.

وقال صاحب المطعم التركي مازحا بعد عودة سيخ الكباب من رحلته الفضائية مازحا في تصريحات لصحيفة «ديلي صباح» التركية: «أعتقد أن الكائنات الفضائية لاتحب الكباب، لقد أعادته لأنه كان يحتوي على الكثير من الفلفل، سأرسل طبقا بكمية أقل من الفلفل في المرة القادمة». بحسب ( sputnik)

