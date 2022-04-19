أمريكي يحصل على 450 ألف دولار تعويضا عن "عيد ميلاد" أقيم له بغير رضاه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصل أمريكي على تعويض بقيمة 450 ألف دولار بعد أن أقام زملاؤه في العمل حفل عيد ميلاد لم يكن يريده، طرد على إثره من العمل.

وقال كيفن برلينغ إنه قال لزملائه إنه لا يريد إقامة أي احتفالات، بسبب مخاوف من أنها ستثير قلقه بسبب كونه مركز اهتمام.

ومع ذلك، لم يتم احترام طلب برلينغ، وأقيم حفل له في أغسطس 2019، وعلى الإثر تعرض لنوبة هلع اضطر بعدها أن يقضي ساعة استراحة الغداء في سيارته.

وفي اليوم التالي عندما اتهمه المشرف عليه بالتصرف كالأطفال تعرض لنوبة هلع، فاعتبر صاحب العمل سلوكه أثناء نوبات الذعر بأنها عنيفة، فقرروا طرده من العمل.

لكن محامي برلينغ، توني بوشر، قال إن موكله لم يكن عنيفا ولكنه كان يفعل ما هو ضروري لتهدئة نفسه بعد الموقف.

و يدعي محاموه أن فصله من العمل يعني أنه خسر زيادات في الأجور تصل إلى 300 في المائة بعد النمو الكبير للشركة خلال جائحة كوفيد-19.

وقد وافقت هيئة المحلفين بالإجماع على حجج برلينغ، ومنحته تعويضا يتكون من 450 ألف دولار في صورة رواتب ومزايا مفقودة و رواتب مستقبلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news