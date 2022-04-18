5 نصائح للموازنة بين الصيام الصحي والعادات الرمضانية

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

يسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وينعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

تحدّد العادات والتقاليد في الدول العربية المختلفة النظام الغذائي الذي يتبعه الأفراد في شهر رمضان المبارك، إذ تتميز سفرة كل دولة عربية بوجود أطباق وعصائر وأصناف محددة من المأكولات بشكل شبه يومي. وأكدت الاستشارية في الصحة والتغذية، الدكتورة لمى النائلي، أن تلك العادات تنقسم إلى قسمين: الأول منها صحي، والثاني يحتاج إلى تعديل كي يتمكن المرء من تناول الطعام بشكل صحي من جهة، والحفاظ على العادات من جهة أخرى. وقدمت خمس نصائح يمكن الالتزام بها للصيام بشكل صحي ضمن إطار العادات.

للإطلاع على الـ5 نصائح للموازنة بين الصيام الصحي والعادات الرمضانية بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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