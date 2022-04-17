عارضة أزياء أمريكية تتعرض لبتر ساقيها .. بسبب مضاعفات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بالرغم من تلقيها الجرعات الازمة ضد لقاح كورونا أصيبت عارضة الأزياء الأميركية ​كيلر بريدجز​ (21 عاماً) بالفيروس في شهر يناير الماضي، لتعاني بعدها من أعراض قاسية، إضطرتها إلى دخول المستشفى.

وبعد القيام بالفحوصات اللازمة، تبين تأثير فيروس كورونا بشكل كبير على جسد بريدجز ما أصابها بالتهاب رئوي والتهاب في عضلة القلب وازرقاق في الأطراف.

وبعد فترة من دخولها المستشفى إزداد وضع بريدجز سوءاً، ما دفع الأطباء إلى بتر ساقيها بسبب الضرر الكبير الذي أحدثه الفيروس.

وبالرغم من كل ذلك تحاول بريدجز أن تبقى إيجابية، وتشارك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراحل شفائها.

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