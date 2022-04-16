بلقيس تكشف عن ثمن فستان زفافها المرصع بالألماس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عن سعر فستانها الخيالي الذي ارتدته في حفل زفافها الأسطوري مؤكدة أنها ما زالت حتى اليوم تشاهد بعض مقاطع الفيديو التي تم توثيقها يوم زفافها.

وقالت بلقيس خلال لقاء تلفزيوني أن سعر فستان حفل زفافها المرصع بالألماس، بلغ حوالي 300 ألف دولار، وقالت إنها عندما تفقدته مؤخراً وجدته على حالته الأولى، وكان حفل الزفاف قد كلف ما يقارب الـ 3 ملايين دولار.

واشارت ​بلقيس فتحي انها لا تفكّر حاليا بالزواج مجددا، متحدثة ايضا عن مواصفات فارس أحلامها، قائلة: "أريد زوج يكون سند لي ومستقل ماديا وداعم ومتقبل لشهرتي ولا يغار من عملي بالفن وألا يكون عنده حب تملك وسيطرة لأن هذه الأشياء لا تظهر في البداية وإنما بعد الزواج عندما تغلق الأبواب مما يوثر علي نفسيا".

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