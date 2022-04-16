جثة ملفوفة ببطانية والاتهامات تتوجه لزوج القتيلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم



لم تشفع عِشرة العمر لسيدة لدى زوجها، الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب، حيث انهال عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال المتهم في اعترافاته إنه اعتاد ضرب زوجته، ويوم الحادث انهال عليها بقطعة حديدية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم وضعها داخل "بطانية" وحملها على تروسيكل وتخلص من جثتها بقطعة أرض.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالفيوم ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص) بعثوره على جثة (شقيقته، مقيمة رفقة زوجها بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) ملقاة بأرض فضاء بجوار مسكنه وما تبين أن الجثة ملفوفة داخل بطانية وبها كدمات متفرقة واتهامه لزوجها بارتكاب الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم عن أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدى وماسورة حديدية حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قام بلفها داخل بطانية ونقلها بالتروسيكل الخاص به لمكان العثور، وأرشد عن الأداة والتروسيكل المستخدمان فـى الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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