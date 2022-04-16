من هي "مكة محمد".. صاحبة الحساب الذي شغل بال المصريين لأيام ؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انشغلت الأوساط المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بواقعة "نصب" غريبة من نوعها طفت بعض تفاصيلها على السطح.

وانتشرت صور لفتاة ادعت أن اسمها "مكة محمد"، قالت إنها طبيبة أسنان، إلا أن رواياتها المتضاربة كشفت سرّها ليتبين لاحقاً أن الحساب وهمي ويعمل على استغلال الشباب عبر خداعهم بصور مزيفة كُشف أنها معدّلة عبر برنامج "فوتوشوب".

وأضافت معلومات أن شاباً مجهولا أنشأ صفحات وهمية تحت اسم "مكة محمد"، واستطاع بوقت قصير جمع آلاف المتابعين عبر تطبيقي فيسبوك وانستغرام، بعدما قام بتركيب صور لفتاة عشرينية جميلة، ثم زعم أيضاً أنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية المعروفة في قصر العيني، إلا أن الأطباء لاحقاً نفوا أي وجود لها في الكلية.

وتبيّن أن الحساب استغل صور الفتاة المزيفة لاصطياد الشباب والحصول على هدايا ومبالغ مالية وأرصدة شحن على الهاتف المحمول، عبر إيهامهم بقصص خيالية لا أساس لها من الواقع.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #حقيقة_مكة_محمد، لتتوارد الروايات حولها، وكل منهم يروي قصته معها.

كما أعلن شاب منهم أن الشخص الذي اكتشف أن مكة محمد مزيفة، أن الحساب الوهمي تواصل معه، معترفا بفعلته، إلا أنه نفى تماماً اتباعه أساليب للنصب على الشباب، لافتا إلى أن الحساب أغلق نهائياً واختفى من صفحات التواصل.

يذكر أن هذه الحادثة أحدثت لغطاً كبيراً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من خطورة الموقف وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر مع أي حسابات لأشخاص مجهولين أو مشبوهين.

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