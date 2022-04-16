صورة نادرة لـ رشدي أباظة بـ"الجلابية والمصحف" وعلامات الشيب على وجهه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن أخبار زمن الفن الجميل، ويشعر بالحنين إلى الذكريات، ومشاهدة لقاءات جمعت نجوم هذه الفترة، وحكاياتهم مع بعضهم البعض.

ونشرت صفحة فضائية "ماسبيرو زمان" الحكومية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، صورة نادرة لـ «دنجوان السينما المصرية»، رشدي أباظة، ظهر فيها مرتديًا «جلابية» وطاقية، وممسكًا في يده مصحف، حسث التُقطت له أثناء الشهر الفضيل قبيل وفاته.

وكان المخرج السينمائى كمال بركات وراء اكتشاف دونجوان السينما المصرية رشدى أباظة حين رآه يلعب البلياردو في أحد أندية الإسكندرية سنة ١٩٤٨، وعرض على هذا الفتى رشدى أباظة المشاركة بفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «المليونيرة الصغيرة» مقابل 105 جنيهات، وعندما علم والده طرده من البيت وصار رشدي نجمًا لامعًا في سماء الفن.

وتزوج خلال حياته خمس مرات، أولاها من تحية كاريوكا، ولم يستمر الزواج بينهما لأكثر من ٣سنوات، ثم تزوج من أميركية تدعى «بربارا» أنجب منها ابنته الوحيدة «قسمت» وكان يقول عنها إنها «وش السعد»، حيث انهالت عليه البطولات إلى أن حدث الانفصال بينه وبين والدة ابنته ثم تزوج سامية جمال، واستمر زواجهما ١٨ عاما، إلى أن وقع بينهما الطلاق.

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