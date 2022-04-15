مشهد صادم.. لبنانية تقتل كلبا مستلق على الطريق بوحشية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول مقطع فيديو صادم بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الجمعة، تظهر فيه امرأة في قرية كامد اللوز بالبقاع الغربي، تطلق النار بلا رحمة على كلب مستلق على الطريق في مشهد لا يصدق.

وتفاخرت السيدة في الفيديو المنتشر والذي أثار ضجة كبيرة بعملها الوحشي، مؤكدة مقتل الحيوان، حيث تعالت بعض الضحكات التي لم يعرف مصدرها.

وأشعل هذا المشهد وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت الانتقادات الغاضبة من هذا التصرف اللاإنساني بحق الكلب الذي عجز عن الدفاع عن نفسه.

كما طالب ناشطون بيئيون قوى الأمن الداخلي وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، واصفين إياها بـ"المجرمة"، مشددين على أن "مكانها الطبيعي في السجن".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان وقع قانون "حماية الحيوانات والرفق بها" في 29 2017، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب في جلسته بتاريخ 16 2017 ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

قهقهة واحتفال في #لبنان بعد قتل #كلب.. جريمة وحشية بطلتها امرأة!



انتشر عبر مواقع التواصل فيديو لشابة لبنانية تطلق النار على كلب وتقتله دون أيّ تردد، وأثار الفيديو استهجان الناشطين الذين طالبوا القوى الأمنية بالتحرّك. pic.twitter.com/jmOfmwGdGv — Lebanon Now (@lebanonnownews) April 15, 2022

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