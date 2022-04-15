عوض الدرمكي يضيء على منجزات 1000 عام

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يتوقف برنامج «إسلامنا حضارة»، الذي يقدمه عوض بن حاسوم الدرمكي، ويعرضه تلفزيون الشارقة يومياً، عند معالم الرقي الإنساني والحضاري للنهضة الإسلامية التي امتدت لأكثر من 1000 عام من الزمان، حتى غدت قوة مادية وروحية أخذت بيد الإنسان إلى السعادة، وزرعت في المجتمع الإنساني أسس التعاون والإخاء، والأمن والطمأنينة والرخاء، ورسَّخت قيم العدل والنظام والحرية، حتى غدت قبلة الأمم التي أمدتها بعناصر رقيها وازدهارها.

يقول عوض الدرمكي في مقدمة البرنامج: «من نور وحي السماء، قبسات بددت ظلمات الأرض، سطعت بين المشارق والمغارب، فأهدت الإنسانية سبل الرشاد، وأضاءت مشكاة الحضارة بعد أفول، ليتلألأ سناها، علماً وإبداعاً، وتمدناً وازدهاراً. هي إشراقة الإسلام على سائر الدنيا».

ويستعرض البرنامج في كل حلقة من حلقاته، ومن ردهات متحف الحضارة الإسلامية في الشارقة، صوراً من جماليات الحضارة الإسلامية.

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