لمرضى السكري: 3 أعراض تستوجب الإفطار فوراً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يحرص مرضى السكري على صوم شهر رمضان الكريم، لكن يجب عليهم الحذر من بعض الأعراض التي تنذر بمخاطر صحية تستوجب الإفطار فورا.

وقال أخصائيون أن هناك 3 أعراض إذا ظهرت على مريض السكري في شهر رمضان الفضيل، يجب عليه التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب فورًا. وهذه الأعراض تشمل: العرق، الدوار، الهبوط.

ويحذر أخصائيو التغذية العلاجية من بعض المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها مريض السكري حال الصيام في شهر رمضان مثل:

- نقص السكر في الدم

- ارتفاع السكر في الدم

- تدهور توازن السكر مع حدوث مضاعفات حادة

ويشدد أخصائيو التغذية على أنه لا بد من الإفطار تمامًا في حالة ما يلي:

- نسبة السكر في الدم أقل من 70مليمول /لتر .

- نسبة السكر في الدم أعلى من 200مليمول/ لتر.

- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو المرض الحاد .

ونصح أخصائيو التغذية باتباع مريض السكري هذه النصائح الغذائية لتعزيز توازن نسبة السكر في الدم، كالتالي:

1- إضافة إلى الإفطار تناول وجبة خفيفة .

2- شرب الكثير من الماء والمشروبات الخاليه من السكر.

3- تجنب شرب الشاي أو القهوة لتجنب الجفاف، كونهما مشروبات مدرة للبول.

4- عدم تناول الحلويات أثناء السحور لتجنب الشعور بالجوع أثناء النهار والصداع والعطش.

5- عند الإفطار يجب تناول الطعام ببطء وبكميات قليلة مع اختيار الأطعمة الغنية بالألياف (الخضار، الحبوب الكاملة) وترك الفاكهة للمساء.

6- التقليل من الأطعمة المقلية والدهون المطبوخة قدر الإمكان في وجبة الإفطار.

7- التقليل من كمية الملح في الطعام قدر الإمكان وتجنب الأطعمة المالحة.

8- تأكد من استهلاك منتجات الألبان (الزبادي، لبن، والحليب).

9- تأجيل التمرين بعد الإفطار لتجنب نقص السكر في الدم.

10- عدم النوم في الساعات الأخيرة من نهار الصيام حتى لا تشعر بعلامات احتمالية حدوث نقص سكر الدم.

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