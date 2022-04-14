لمرضى السكري: 3 أعراض تستوجب الإفطار فوراً
يحرص مرضى السكري على صوم شهر رمضان الكريم، لكن يجب عليهم الحذر من بعض الأعراض التي تنذر بمخاطر صحية تستوجب الإفطار فورا.
وقال أخصائيون أن هناك 3 أعراض إذا ظهرت على مريض السكري في شهر رمضان الفضيل، يجب عليه التوقف عن الصيام واستشارة الطبيب فورًا. وهذه الأعراض تشمل: العرق، الدوار، الهبوط.
ويحذر أخصائيو التغذية العلاجية من بعض المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها مريض السكري حال الصيام في شهر رمضان مثل:
- نقص السكر في الدم
- ارتفاع السكر في الدم
- تدهور توازن السكر مع حدوث مضاعفات حادة
ويشدد أخصائيو التغذية على أنه لا بد من الإفطار تمامًا في حالة ما يلي:
- نسبة السكر في الدم أقل من 70مليمول /لتر .
- نسبة السكر في الدم أعلى من 200مليمول/ لتر.
- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو المرض الحاد .
ونصح أخصائيو التغذية باتباع مريض السكري هذه النصائح الغذائية لتعزيز توازن نسبة السكر في الدم، كالتالي:
1- إضافة إلى الإفطار تناول وجبة خفيفة .
2- شرب الكثير من الماء والمشروبات الخاليه من السكر.
3- تجنب شرب الشاي أو القهوة لتجنب الجفاف، كونهما مشروبات مدرة للبول.
4- عدم تناول الحلويات أثناء السحور لتجنب الشعور بالجوع أثناء النهار والصداع والعطش.
5- عند الإفطار يجب تناول الطعام ببطء وبكميات قليلة مع اختيار الأطعمة الغنية بالألياف (الخضار، الحبوب الكاملة) وترك الفاكهة للمساء.
6- التقليل من الأطعمة المقلية والدهون المطبوخة قدر الإمكان في وجبة الإفطار.
7- التقليل من كمية الملح في الطعام قدر الإمكان وتجنب الأطعمة المالحة.
8- تأكد من استهلاك منتجات الألبان (الزبادي، لبن، والحليب).
9- تأجيل التمرين بعد الإفطار لتجنب نقص السكر في الدم.
10- عدم النوم في الساعات الأخيرة من نهار الصيام حتى لا تشعر بعلامات احتمالية حدوث نقص سكر الدم.
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