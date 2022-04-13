فيديو يثير غضباً في الكويت.. شخص يعتدي على مسن و"الداخلية" تتدخل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص ظهر في مقطع مصور وهو يعتدي بالضرب على مسن في إحدى الجمعيات الاستهلاكية.

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنها ضبطت الرجل، وهو من أصحاب السوابق، وسجلت بحقه تهمة الاعتداء بالضرب "لقيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي".

وأضافت "بعد الاستعلام عنه، اتضح أنه من أرباب السوابق ومسجل بحقه عدة قضايا، وتم إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضباً شعبياً خاصة في ظل أجواء شهر رمضان.

فيديو يثير غضباً بالكويت.. شخص يعتدي على مسن بشهر الرحمة ووزارة الداخلية تلقي القبض عليه.#جمعية_الظهر pic.twitter.com/KgRIZmsIHl — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 13, 2022

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