مسلسل تلفزيوني يثير جدلاً حول تعدد الزوجات في تونس

المصدر: تونس - أ ف ب

أثار مسلسل تلفزيوني يُعرَض خلال شهر رمضان الجدل بتناوله مسألة تعدد الزوجات في تونس، إذ أن القانون هناك يمنع اقتران الرجل بأكثر من امرأة واحدة.

ونّاس، وهو الشخصية الرئيسية في المسلسل، يطلب في الحلقة الثالثة الارتباط بزوجة ثانية، ويؤكد أمام زوجته وأبنائه أن له الحق في ذلك بحسب الشريعة، ويُبث المسلسل وعنوانه "براءة" على قناة "الحوار التونسي" الخاصة منذ بداية شهر رمضان عند وقت الافطار، وقد أثار جدلا بتناوله ممارستين ممنوعتين بالقانون في تونس وهما "الزواج العرفي" و"تعدد الزوجات".

وقال "الحزب الدستوري الحرّ" في تونس إن "هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا".

وكان أوّل رئيس لتونس الحبيب بورقيبة أقرّ "مجلة الأحوال الشخصية" في 13 أغسطس 1956 وهي عبارة عن مجموعة من التشريعات منعت تعدد الزوجات وإعلان الطلاق من جانب واحد وأرست حصوله بقرار قضائي، ويعترف القانون التونسي بالزواج المدني فقط.

واعتبرت منظمة "أصوت نساء" في تونس أن الزواج العرفي هو نوع من أنواع العنف ضد النساء، ورأت أن هذا تطبيع مع ثقافة الإفلات من العقاب، ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" المكلفة بمراقبة محتوى البرامج التلفزيونية إلى التدخل.

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