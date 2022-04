شرطيان يستوقفان سيارة مخالفة وعندما فتحاها لم يجدا سائقاً فتحركت مرة أخرى.. فيديو

بدت الشرطة في سان فرانسيسكو مستمتعة ومرتبكة عندما أوقفت سيارة بدون سائق. ويمكنك سماع المتفرجين في الفيديو الذين اعتقدوا أنها كان الأمر قد أثار ضجة. يبدو أن سيارة شيفروليه بولت قد تم إيقافها بسبب عدم إضاءة أنوارها الأمامية في الليل. وبعد ذلك، بعد لحظات من إيقافها لأول مرة، أقلعت مرة أخرى وتقدمت بعض الشيء قبل أن تتوقف مرة أخرى وتضيء أنوارها.

لقد مر أكثر من شهرين بقليل منذ أن بدأت شركة " Cruise (كروز)" التابعة لشركة "جنرال موتورز" في السماح لسكان سان فرانسيسكو بالركوب على متن السيارة ذاتية القيادة التي تعمل بدون سائق، وكانت إحدى سياراتها قد دخلت بالفعل مع الشرطة.

بعد إيقاف سيارة Chevy Bolt التي تحولت إلى Cruise، نظر ضابط شرطة إلى داخل السيارة عبر نافذتها، وحاول (دون جدوى) فتح الباب، وبدأ في السير عائداً إلى سيارته. تبدأ السيارة ذاتية القيادة في التحرك بعيدًا فيما يبدو للوهلة الأولى أنه البداية المثالية لمطاردة الشرطة، لكنها تتوقف بعد ذلك على بعد مسافة قصيرة على جانب الطريق.

كما أوضح المتحدث باسم شركة Cruise، آرون ماكلير، لموقع The Verge، فإن السيارة المستقلة لم تتحرك بعيدًا للهروب من الشرطة - كانت تحاول فقط العثور على مكان أكثر أمانًا للتوقف، وهي خطوة لا يستطيع معظم السائقين البشريين الإفلات بها بسهولة.

وأكد ماكلير أيضًا أن شرطة سان فرانسسكو قد سحبت السيارة لعدم إضاءة مصابيحها الأمامية، وقال إن Cruise قد أصلحت المشكلة منذ ذلك الحين.

قال ماكلير: "استسلمت السيارة لسيارة الشرطة، ثم توقفت إلى أقرب مكان آمن لموقف المرور". وأضاف: "اتصل أحد الضباط بموظفي شركة Cruise ولم يتم إصدار أي تعليق. نحن نعمل عن كثب مع شرطة سان فرانسسكو حول كيفية التعامل مع سياراتنا ولدينا رقم هاتف مخصص لهم للاتصال في مثل هذه المواقف".

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS