حضارات ومعالم وفعاليات.. تجذب الملايين للقرية العالمية

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

نجحت القرية العالمية في ترسيخ مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً وجهة أساسية للعائلات، والباحثين عن تجربة مليئة بالمرح والإثارة، في مكان يجمع العالم بثقافاته وفنونه وتقاليده في مكان واحد، من خلال أجنحة ثرية، ومعالم عالمية تخلد ذكرى التجربة المثيرة، وفعاليات استثنائية جمعت كل الفنون لتناسب جميع الأعمار والفئات والجنسيات.

وجمعت القرية العالمية 80 ثقافة مختلفة، في 26 جناحاً خلال موسمها الحالي، من الحرفيين إلى الفنانين، لتقدم مشهداً متكاملاً، يجد فيه كل زائر ما يبحث عنه، وما يناسبه.

وتميزت القرية العالمية بكونها ضمن أفضل الوجهات الترفيهية التي يمكن للعائلات تخليد تجربتهم بها من خلال أماكن رائعة للتصوير، تم إنشاؤها لتتناسب مع طبيعة القرية وعالميتها، وأبرز هذه الأماكن «ممشى الاحتفالات، الساحة العربية، وعروض النافورة، وجسر برج لندن، مسرح الصغار، بحيرة التنين، الجسر العربي، الجسر الصيني، البوابة الثقافية، بوابة العالم، القرية التراثية، أفينيو العالم».

وأكدت عائلات من زوار القرية العالمية لـ«الإمارات اليوم» أنهم حرصوا منذ بداية الموسم على زيارتها بشكل دوري، برفقة أطفالهم، لما وفرته من خدمات ترفيهية تجعل من رحلتهم تجربة مليئة بالإثارة والمتعة، كما توفر لهم كل ما يبحثون عنه في مكان واحد، سواء ترفيه، أو تسوق، أو المطاعم المتنوعة من كل أنحاء العالم.

ولفتوا إلى أن تزامن الموسم الجاري من القرية مع بدء نهاية جائحة كورونا، حقق لهم رغبتهم الشديدة في الفرح والمتعة بعد مرورهم بفترات عصيبة إثر القيود الاحترازية التي فرضتها الجائحة على العالم، موجهين الدعوة إلى كل العائلات من مختلف الجنسيات إلى عدم تفويت الفرصة للاستمتاع بالقرية خلال موسمها الجاري، الذي يعد أكثر مواسمها تميزاً على الإطلاق.

وتقدم القرية الكثير من المفاجآت والأنشطة الفريدة لزوارها من جميع الفئات والجنسيات، من خلال الجولات والألعاب الترفيهية الفريدة في منطقة الكرنفال، التي تقدم تجارب جديدة تم إضافتها الموسم الجاري لعشاق المغامرات، إلى جانب التجارب التعليمية والترفيهية عبر الوجهات الترفيهية المتعددة على امتداد الموسم، وتعتبر القرية إحدى أهم المحطات لجميع الباحثين عن قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء.

ودعت إدارة القرية العالمية الجميع إلى الاستمتاع في قلب عالم الروائع بكل ما هو جديد ومميز، مؤكدة حرصها الشديد في كل موسم على مراجعة جميع المقترحات التي تصلها من قبل الضيوف، والشركاء وتحليل تلك المعلومات والاستفادة منها في تعزيز البنية التحتية والارتقاء بتجربة ضيوف القرية العالمية إلى مستويات وآفاق جديدة، كما تحرص أيضاً عاماً بعد عام على تطوير المعايير المتينة التي تضعها، والاهتمام بزيادة عدد الضيوف إلى الوجهة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في الإدارة والبحوث، ما يسهم في نمو علامتنا التجارية العالمية.

ويقدم الموسم الـ26 للقرية العالمية للضيوف فرصة تجربة أطيب المأكولات وأكثر الأطباق ندرة من جميع قارات العالم، ويحظى الضيوف بفرصة الاختيار من بين أكثر من 200 مطعم ومقهى وكشك للمأكولات الشعبية الأكثر شهرة في المنطقة، إلى جانب الوجهات المفضلة لدى الضيوف لتناول أشهى الأطباق مثل «فييستا ستريت» وشارع السعادة، تقدم القرية العالمية الموسم بحيرة جديدة في منطقة «أفينيو الألعاب النارية» تضم العديد من مناطق الجلوس مع كثير من خيارات المأكولات الشعبية.

وطرحت القرية العالمية الموسم الجاري «سوق القطارات»، المستوحى من سوق المظلات الشهير عالمياً في تايلاند، ليكون الوجهة الأمثل للضيوف من عشاق الحلويات، ويقدم لهم السوق 14 عربة وأكثر من 30 منفذاً لبيع أضخم تشكيلة من الحلويات والبوظة والمعجنات والمشروبات من حول قارة آسيا والعالم.

ويتألق السوق العائم الموسم الجاري بموقعه الجديد في بحيرة التنين في إطلالته الخلّابة على عروض النافورة التي تتميز بمجسّم ضخم للتنين الأسطوري في وسطها، الذي يصل طوله إلى 20 متراً. ويمكن لزوّار السوق العائم الاستمتاع بتذوق نكهات الوصفات التايلاندية الأصيلة، والكورية اللذيذة، والمشاوي الشرق آسيوية الحريفة، والمأكولات البحرية الآسيوية، ونكهات ميانمار، إضافةً إلى المقبلات والحلويات من الفلبين وإندونيسيا.

وسيكون ضيوف الموسم الـ26 على موعد مع أروع الأوقات أثناء الاستمتاع بمشاهدة ما يزيد على 200 عرض يومي يقدمها أكثر من 400 من العارضين من حول العالم.

ولزيادة جرعة الترفيه، تستضيف القرية العالمية باقة من أكثر العروض المتجوّلة تميزاً في تاريخها تضم «القراصنة الخطرون»، و«أعمدة الإنارة الحيّة» و«أطول رجل عجوز» و«العرض النظيف للغاية» و«سيارة الأغاني» و«روبو إكس إكس إل» و«الهدية الهاربة» و«مبارزة الفرسان» و«درّاجة الفقاعات الرائعة» وغيرها من العروض.

برنامج مميز في رمضان

حرصت القرية العالمية خلال موسمها الجاري، الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، في إعداد برنامج مميز أكثر جذباً للعائلات، بدأ بتمديد الموسم ليغلق أبوابه في السابع من مايو المقبل، فضلاً عن إعداد عروض حزمة كبيرة من العروض والفعاليات الرمضانية، التي أضفت جواً من الروحانيات والإثارة على جميع الزوار.

ويتمكن زائرو القرية العالمية وعائلاتهم وأصدقاؤهم خلال شهر رمضان المبارك من قضاء الأمسيات الرمضانية الاستثنائية على مدار الشهر الفضيل ضمن أجواء تحفّها الراحة والهدوء مع أشهى المأكولات وألذ الحلويات التي ترضي جميع الأذواق، بالإضافة إلى خيارات التسوق والترفيه التي تناسب مختلف الأعمار، كما يحظى الضيوف بفرصة المشاركة في العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة بما في ذلك تناول الطعام على مائدة الإفطار والسحور في «مجلس العالم»، الذي افتتِح الموسم الماضي وتحوّل بشكلٍ سريعٍ ولافت إلى واحد من أكثر الوجهات الرمضانية المفضلة لدى الضيوف، حيث يجمع بين مفهومي الأصالة والذوق المعاصر ويوفر للضيوف أجواءً استثنائية وتجارب أفضل مع مساحةٍ أكبر وعدد طاولاتٍ أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع».

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