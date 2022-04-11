مصر.. تحرك حكومي بعد توزيع «مواسير ماشية» بدلا من اللحوم بالإسكندرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فتحت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تحقيقا موسعًا بشأن ما تم تداوله من الصور المنتشرة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، من قيام إحدى الجمعيات الخيرية بتوزيع عظام ومواسير الماشية بدلا من اللحوم على مواطني أبيس شرق الإسكندرية، اليوم الأحد.

وجاء تحرك مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عقب نشر صحيفة «المصرى اليوم»، خبرا بعنوان (جمعية خيرية توزّع «مواسير» على الأهالي بدلًا من اللحمة في الإسكندرية) اليوم الأحد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا لجمعية خيرية في منطقة أبيس شرق الإسكندرية- وفق البوست -، تقوم بتوزيع «مواسير» عظام الماشية بعد ذبحها وسلخها وبيع لحومها على الفقراء بدلًا من اللحوم.

وقال مصدر مسؤول في المديرية إنه من المقرر فتح تحقيق موسع في هذه الواقعة التي أثارت غضب المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك أمر غير مفهوم، خاصة أن الإسكندرية بها جمعيات خيرية على أعلى مستوى ولا يمكن أن يصدر هذا الأمر عن أي منها.

وذكر أن مديرية التضامن تقوم بتوزيع اللحوم وشنط رمضان، ومديرية أوقاف الإسكندرية توزع صكوك الطعام بكميات كبيرة من اللحوم على المواطنين، لافتًا إلى أنه يتم توزيع نحو أكثر من 800 وجبة يومية على الأسر الأولى بالرعاية، وأن المديرية تسلمت نحو 28 ألف كيلو لحوم من صكوك الطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ويتم توزيعها بالتساوي.

وبحسب ما ورد في «الفيس بوك»، يظهر في الصور المنشورة سيدات يتسلمن تبرع أحد الجزارين في المنطقة وهو عبارة عن عظام الماشية لطبخها بديلا عن اللحوم حيث لا يستطيعون شرائها خاصة مع ارتفاع أسعارها والتي تصل إلى 200 جنيه .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news