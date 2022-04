فيديو لويل سميث وزوجته يثير ضجة.. والجمهور: "جادا" لا تستحقه ! .. فيديو

لا يزال النجم الهوليوودي ويل سميث وزوجته يستقطبان الأضواء رغم مرور أسبوعين على الصفعة المدوية خلال حفل الأوسكار.

فقد ظهر فيديو مسجل عام 2019 لويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث، من جديد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الأخيرة بتصوير زوجها دون إذنه عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

وكانت جادا قد قامت بتصوير الفيديو، الذي تبلغ مدته 49 ثانية، للترويج لبرنامجها "Red table talk"، حيث وجهت الكاميرا نحو زوجها وقالت له: "أنت تعلم أن المعالجة Esther Perel ستكون ضيفة Red Table"، وتسأله: "هل تقول إنها لعبت دوراً أساسياً في تحديد علاقتنا؟"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

غير أن ويل بدا غاضباً من السؤال وطلب منها ألا تصوره دون أن تسأله.

وحسب "العربية.نت" تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي أثار ضجة وجدلاً واسعاً، معتبرين أن هذه العلاقة سامة وأن جادا لا تستحق ويل، خاصة بعد تصريحاتها حول صفع زوجها لكريس روك في حفل الأوسكار دفاعاً عنها.

فقد قالت: "تمنيت لو أن ويل لم يضرب كريس. لأني امرأة تستطيع الدفاع عن نفسها ولا أحتاج إلى أحد أن يدافع عني".

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات منذ ظهوره في أعقاب الصفعة المدوية في حفل الأوسكار يوم 27 مارس الفائت.

يذكر أن ويل سميث كان صعد إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار وصفع مقدم الحفل كريس روك بعد أن سخر من شكل زوجته.

وبعد أقل من ساعة ألقى سميث كلمة بكى واعتذر خلالها على خشبة المسرح لدى تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد".

وفيما أشار روك في دعابته بشأن زوجة سميث، إلى فيلم "جي آي جين" الذي عرض عام 1997 وحلقت فيه الممثلة ديمي مور شعرها، غير أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان روك على علم بأن جادا بينكت سميث مصابة بحالة مرضية تسبب تساقط الشعر.

