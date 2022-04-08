6 متسابقين يتنافسون ضمن فعالية اليوم الخامس لـ «جائزة دبي للقرآن»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنافس ستة متسابقين ضمن فعالية اليوم الخامس لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لدورتها الـ25 التي تقام بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي في إطار احتفالها باليوبيل الفضي للجائزة، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من المسؤولين وراعي اليوم الخامس للمسابقة دائرة الاقتصاد والسياحة، ومرافقي المتسابقين، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة الدولية.

ويتقدم اليوم الجمعة أمام لجنة تحكيم المسابقة كل من المتسابقين إبراهيم حسام إبراهيم من البرتغال، بوبكر عبدالهادي راجع من الجزائر، إسماعيل سيدبي من بوركينا فاسو، إحسان بسادين من جنوب إفريقيا، إسماعيل درامي من ساحل العاج، ورفيق إدريس من غانا، وجميعهم يتسابقون في الحفظ برواية حفص عن عاصم ماعدا المتسابق الجزائري بوبكر عبدالهادي فيتسابق برواية ورش عن نافع.

كما يتقدم للاختبار أمام لجنة التحكيم يوم غد كل من الحاج شيخ جاه من السنغال ويحفظ برواية قالون، كما يحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين بشارة صلاح فضل أحمد من السودان، نديكو مان يوسف من بوروندي، محمد رئيس لولات من زامبيا، عبدالله ماني من غامبيا، وعبدالعزيز انشار أحمد من كينيا.

وذكر المتسابق البلجيكي إبراهيم محمد أبوالعقل 23 عاماً أنه له أخ يحفظ القرآن درس بكالوريوس اقتصاد وبدأ الحفظ في الخامسة وأتمه في عمر 14 وشجعه والداه وشيوخه ودرس في الكتاتيب ولديه إجازات في الحفظ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية من الشيخ محمود العزوزي المغربي، وقدم شكره للقائمين على الجائزة لخدماتهم العظيمة في خدمة حفظة كتاب الله.

كما قال المتسابق حسين جامع حسين ممثل دولة جيبوتي، إنه بدأ الحفظ في سن الـ10، وختمه في سنتين وتخرّج من الثانوية التي حفظ فيها القرآن بتشجيع والديه وأخيه الأكبر الحافظ لكتاب الله ولديه 10 إخوة يحفظ بعضهم القرآن الكريم.

أمّا متسابق دولة إندونيسيا الحافظ عبدالله وافي، 22 عاماً، فذكر أنه بدأ الحفظ في السادسة، وأتمه في أربع سنوات وشجّعه والداه الحافظان، ولديه ستة إخوة يحفظ بعضهم القرآن.

كما ذكر المتسابق يوسف بي آنجارا ممثل دولة مدغشقر، والبالغ 21 عاماً، أنّ والدته من شجّعته على حفظ القرآن الكريم رغم أنها لا تحفظه، ولديه ستة إخوة، كما شجعه أستاذه في المدرسة وشارك في مسابقات محلية.

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