نمرة تهاجم تمساحاً في الماء وتصطاده بعد معركة شرسة .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دفع الجوع بأنثى نمر، المعروفة بأسماء عدة، أشهرها “أم فارس” بالعربية، إلى مهاجمة تمساح في عقر داره بأحد أنهر منطقة Pantanal المليونية المساحة بولاية “ماتو غروسّو دو سول” في وسط البرازيل، وهي الأكبر في العالم بالمستنقعات ومجاري المياه العملاقة.

وكانت المعركة بين الحيوانين “بر- مائية” شرسة وعنيفة، بدأت فعليا حين غاصت النمرة برأسها في النهر، ولما خرجت ظهر بين أنيابها التمساح الذي اصطادته بانقضاض سريع حسب الفيديو الذي تظهر فيه النمرة المعروفة باسم “كعثم” أيضا، تغرز أنيابها بعنق التمساح.

مصورة القتال العنيف بين الحيوانين، هي العالمة البيولوجية الأميركية Abigail Martin وكانت متمركزة عند التصوير على الضفة المقابلة للتي انقضت فيها “أم فارس” على طريدها وجرته بعد التمكن منه إلى داخل الغابة كوجبة غداء، ثم بثت قناة FiveZero Safaris الفيديوية الإنتاج، ما صورته العالمة عن الحيوانين، مع خبر روت فيه ما حدث.

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