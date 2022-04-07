مصر.. منع عائلة من التصرف في أموالها بسبب واقعة الكفن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأييد قرار المنع من التصرف في أموال عائلة المرغنية على خلفية واقعة الكفن في عين شمس التي أثارت جدلا واسعا.

وحسب "القاهرة 24"، يواجه المتهمون في القضية الشهيرة إعلاميا باسم قضية الكفن بمنطقة عين شمس، والمتهم فيها 34 شخصا باحتجاز رجل أعمال ونجله وشقيقه، وتصويرهم خلال تقديمهم الكفن، وإرهابهم من خلال حملهم أسلحة نارية، وإذلالهم بإجبار أحدهم على تقبيل قدم سيدة، ومواجهة الشرطة وإشهار بندقية في وجه رئيس مباحث عين شمس.

وكانت التحقيقات في القضية كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه استعرضوا القوة على عاملين بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا من فيه وأتلفوه.

وأبلغت الشرطة بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بها، التي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطف، وآخرون معه، عاملا بالمركب بدافع الانتقام فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

وكانت جهات التحقيق أمرت بحبس المتهمين في واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في القضية 15945 لسنة 2021 عين شمس، على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيل المتهمين في القضية للمحاكمة، التي قضت بحبسهم 3 سنوات، قبل أن يخفف الحكم من لعامين.

حيث نظرت نفس الدائرة حكما نهائيا بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام المصاريف الإدارية على 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في اتهامهم في قضية نصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news