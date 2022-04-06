6 فوائد صحية للصوم

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

للصيام تأثير إيجابي كبير على الصحة العامة حيث يطهر الجسم من السموم الضارة لذلك يعتبر شهر الصيام من الأوقات للحصول على مجموعة من الفوائد للصحة الجسدية وفي ما يلي مجموعة من الفوائد التي يوفرها الصيام:

ضبط الجوع

عندما يعتاد الجسم على تناول كميات أقل من الطعام فإن ذلك يعطي المعدة والجهاز الهضمي فرصة للتقلص و بذلك التحكم بشكل مباشر في الجوع و تقليل الشهية، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الوزن.

تنظيم الكوليسترول

أظهرت الدراسات أن الامتناع عن الطعام والشراب لفترة معينة من الوقت يقلل من نسبة الكوليسترول، ما يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

إزالة السموم

يقوم الجسم بتطهير نظامه بشكل طبيعي من السموم المتراكمة بعد الصيام وعندما يبدأ الجسم في تناول مخزون الدهون لتوليد الطاقة، فإنه سيحرق أيضا أي سموم ضارة قد تكون موجودة في رواسب الدهون.



امتصاص المغذيات

يمكن للصيام طوال اليوم أن يجعل عملية الأيض لدينا أكثر كفاءة وبفضل الجمع بين الصيام وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل ستتمكن مناطق مختلفة من الجسم من الاستفادة من العناصر الغذائية اللازمة للعمل بشكل فعال.

تعزيز الصحة العقلية

وفقا لدراسة أجراها علماء أمريكيون، فإن التركيز الذهني الذي يتحقق خلال شهر رمضان يحسن وظائف المخ، ويعزز صفاء الذهن ويقلل من التوتر كما يبدأ الجسم في التكيف مع نمط الأكل والشرب الجديد ما يجعلنا أكثر يقظة وسعادة .

الحفاظ على مستويات السكر الصحية

يؤدي الامتناع عن الطعام إلى انخفاض مستويات السكر في الدم كما يعتمد الجسم تدريجيا على الدهون أكثر من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، وينخفض إنتاج الإنسولين.

ووفقاً ل" arabnews" يمكن أن يؤدي الصيام أيضا إلى تقليل مقاومة الإنسولين. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في جعل الجسم أكثر حساسية للإنسولين، والذي يترجم إلى سكر دم أكثر استقرارا وتقليل حالات الارتفاع والانهيار.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مخاوف تتعلق بالإنسولين أو السكر طلب المشورة الطبية قبل الصيام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news