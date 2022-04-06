"الرطوبة" تأكل ما تبقى من القمح في لبنان

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

عانت لبنان من أزمة قمح بسبب صعوبة استيراده وذلك مع قرب نفاد المخزون حيث أصابت الرطوبة حمولة باخرة وصلت للبنان من أوكرانيا ما يتعذر إمكانية استخدامها.

وأعلن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف في حديث تلفزيوني أن 3 مطاحن في لبنان متوقفة عن العمل والسبب هو تعرّض القمح الذي وصل من أوكرانيا للرطوبة .

ولفت إلى أن كمية القمح الموجودة في المطاحن الأخرى لا تلبي حاجة كل السوق كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً.

ويذكر أن لبنان يستورد أكثر من 80 في المئة من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى.

وتكمن المشكلة في عدم وجود مخزوناً استراتيجياً من القمح، والموجود حالياً يقتصر على مخزون المطاحن المستوردة للقمح، والتي تستلمه من البواخر مباشرة وتنقله إلى مخازنها الخاصة، حيث أنه منذ انفجار 4 أغسطس 2020 فقد المرفأ إجراءات القمح، وبالتالي لم يعد بالإمكان تخزين القمح فيها وذلك وفق ماتم نشره في موقع العين الإخبارية.

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