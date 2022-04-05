أم تقتل رضيعتها وتزعم اختطافها بعد أن هددها زوجها بالطلاق إذا أنجبت بنتا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تجردت أم من كل مشاعر الرحمة والأمومة، وسيطرت عليها مشاعر الخوف من زوجها وعائلته، حيث قتلت زوجة مصرية ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 40 يوما، في واقعة دموية مؤسفة، إذ خنقتها وألقت بها في مصرف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة في مصر، وادّعت اختطافها بمعرفة مجهولين.

وبمناقشة رجال المباحث للأم، تبين عدم صحة بلاغها، بعدما اصطحبوها وواجهوها بخط سيرها وتفريغ الكاميرات، وتبين خروجها من المنزل تحمل رضيعتها بينما عادت دونها، انهارت الأم واعترفت أنها تخلصت من ابنتها بعد ولادتها بأربعين يوما، لأن زوجها وأسرته كانوا ينتظرون ولداً وهددها بالطلاق إذا أنجبت بنتا، ما دفعها للكذب عليهم والتخلص من الرضيعة بقتلها.

وتم العثور على جثة الطفل ملقاة داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة الوارق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان العثور على جثة الطفلة.

وتم التوصل إلى هويتها، وأشارت أصابع الاتهام إلى الأم التي اقتادها رجال المباحث وبتضييق الخناق عليها، أقرت بارتكاب الواقعة وقيامها بشنق الطفلة وإلقائها في الصرف الصحي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وجارٍ التحقيق في الواقعة.

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